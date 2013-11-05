Новые подробности ДТП с мэром Измаила: он ехал за деньгами

Стали известны некоторые подробности аварии, в которую утром 5 ноября попал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Об этом сообщают "Вести".

В частности, стало известно, что авария произошла, когда измаильский градоначальник ехал в областной центр, чтобы согласовать выделение дополнительных средств на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы.

После аварии Абрамченко отправили в Бессарабский лечебно-диагностический центр Шабо.

"У него состояние средней степени тяжести, ушибы туловища, ссадины головы, сотрясение головного мозга, психо-эмоциональное состояние тоже не лучшее. Но человек в сознании, разговаривает, угрозы его жизни нет", - сообщили в больнице.

В то же время, водитель Абрамченко получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме. Еще один пассажир автомобиля - начальник городского управления финансов Тамара Вербицкая, была госпитализирована с переломами плеча и ключицы.

В настоящий момент врачи говорят о серьезной угрозе жизни водителя.

"Он в реанимации, у него множественные травмы и переломы. Решается вопрос об оперативном вмешательстве, из Измаила для него вызвали реанимобиль. Его состояние расценивается как тяжелое", - заявил начмед больницы, в которую были отправлены пострадавшие.

Напомним, как сообщал "Главред", утром 5 ноября машина, в которой ехал мэр Измаила Андрей Абрамченко, попала в аварию. ДТП произошло в 8:30 на трассе Одесса-Рени в Саратском районе, неподалеку от села Николаевка-Новороссийская.

"Ауди-100", в которой ехал градоначальник, врезалась в грузовик DAF с полуприцепом.

Видео: ТСН