ДТП с участием мэра Измаила: опубликованы фото и видео

В СМИ появилось видео ДТП с участием городской голова Измаила Андрей Абрамченко, который попал в аварию 5 ноября. Мэр ехал выбивать в Одессе зарплату бюджетникам, но вылетел на встречку.

Сейчас водитель мэра лежит в коме, а сам чиновник и его коллега, ехавшие в салоне авто, травмированы, пишет Сегодня.

Как пишет издание, его травмы опасений у медиков не вызывают", — сказали в Саратском райуправлении милиции.

Абрамченко ехал в Одессу, чтобы выбить зарплату для бюджетников. Основной удар пришелся на сторону водителя мэра — Дмитрия Недялкова, у него самые сложные травмы. Врачи никаких прогнозов по поводу его состояния не делают. "У него перелом бедра, голеностопа, и серьезная травма головы. Он находится в коме. Состояние начальника городского управления финансов Тамары Вербицкой намного лучше. У нее травма руки, перелом плеча и ключицы. Транспортировать в областной центр их было опасно", — рассказал первый заместитель мэра Родион Абашев.

По его словам, он поддерживает связь с мэром. "В клинике сейчас проводится обследование. Андрей Вячеславович лежит на растяжке левой ноги. У врачей опасения, что есть перелом. Кроме того, у него травмирован позвоночник. По его словам, он помнит, как все было. Говорит, что правая полоса была пустой, он видел ехавший навстречу белый тягач.

По информации Измаильского горсовета, ДТП случилось якобы из-за того, что водитель груженного углем автомобиля по невыясненным причинам выехал на встречную полосу. "Наверное, заснул за рулем", — предположил Абашев.

Между тем, водитель грузовика, в который врезалось мэрское авто, уверяет, что Аudi вылетела ему навстречу на бешеной скорости.

"Он пошел на меня, цепляет мне переднее колесо, оно выстрелило, и меня потянуло в сторону. Вот и все, что было", - рассказал водитель грузовика DAF Александр, пишет ТСН.

Работавшие на месте событий сотрудники ГАИ также сказали, что на встречку выехал автомобиль мэра. "Водитель грузовика до последнего пытался избежать столкновения, уходил на обочину, но уйти от удара не удалось. Легковое авто двигалось со скоростью намного больше сотни километров в час", — на условиях анонимности рассказал один из инспекторов ГАИ.

Правоохранители никакого криминала и чьих-то заговоров в случившемся не видят.

"По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Следственная комиссия будет разбираться, при каких обстоятельствах автомобиль выехал на встречную полосу", — говорят в милиции.

Напомним, ДТП произошло 5 ноября. Автомобиль мэра Аudi-100 столкнулся с двигавшимся во встречном направлении тягачом DAF. От удара оба авто перевернулись. Водитель и пассажир легковушки госпитализированы в отделение интенсивной терапии Саратской районной больницы. Мэр Измаила доставлен в одесскую клинику.

видео: ТСН.