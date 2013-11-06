На Львовщине неизвестный сломал плечо депутату

Сегодня, 6 ноября, ранним утром на Львовщине в городе Новояворовске возле торгового центра "Яворина" неизвестный избил депутата Яворивского райсовета.

Об этом сообщил компетентный источник из правоохранительных органов, пишет ZIK.

Пострадавший попал в больницу. По словам врачей, у депутата перелом плечевой кости.

Правоохранители занимаются проверкой инцидента.

Напомним, 5 ноября на Киевщине неизвестный стрелял в депутата Барышевского райсовета Николая Семеняка. Потерпевшего сразу же госпитализировали.



Милиция провела осмотр места происшествия: была обнаружена гильза, и выяснилось, что покушение было произведено из гладкоствольного оружия.

Начато уголовное производство по статье "хулиганство".