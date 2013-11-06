Под Одессой при взрыве зерновоза погиб водитель: опубликовано фото

Сегодня, 6 ноября, в Одесской области в Любашевскойм районе, на 311 км трассы Киев-Одесса, в результате возгорания грузового автомобиля "МАН" погиб его водитель.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в области, спасатели ликвидировали возгорание кабины автомобиля на общей площади 12 кв м.

На расстоянии 25 м от автомобиля было найдено тело погибшего 51-летнего водителя, который пытался самостоятельно потушить пожар огнетушителем.

По сообщению очевидцев, пламя охватило грузовик полностью, а через некоторое время он взорвался.

Как пишет Сегодня, очевидцы в Сети рассказывают, что до приезда пожарных люди, которые находились на улице, пытались остановить проезжающие мимо машины и просили о помощи.

"При въезде в Одесскую область, а именно на трассе возле заправки "Оскар" на трассе "Киев-Одесса" загорелся и потом взорвался грузовик. Люди кричали и бежали, кто-то перепрыгивал через турникет, и пытался притормозить проходящие авто, но никто не останавливался, вокруг не было ни пожарных, ни милиции", - пишет один из очевидцев в соцсети.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 21 июля на трассе Киев-Чернигов взорвался автомобиль, принадлежащий белорусской семье.