Подробности ДТП в Одессе: Bentley убил пешехода и скрылся, опубликовано видео

В Одессе автомобиль Bentley на полном ходу сбил 23-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает "Думская".

Молодой человек умер на месте происшествия.

Позже в Сети было опубликовано видео инцидента, которое вызвало широкий резонанс у пользователей Интернета.

Как сообщили свидетели аварии, элитная иномарка двигалась с превышением скорости по реверсивной полосе, движение по которой в этот момент было запрещено.

По словам очевидцев, водитель Bentley просто ушел с места аварии, а через некоторое время пришел некий молодой человек с документами на машину и заявил, что за рулем находился именно он.

"Мы стояли в общем потоке. В этот момент мимо нашего автомобиля по встречной полосе на большой скорости пронесся темно-синий Bentley. Парень машину не видел. Удар получился очень сильным. Иномарка остановилась только через метров сто. Из нее спокойно вышел мужчина, осмотрел повреждения и не спеша ушел. Скорую мы ждали минут 20-30. Раненый еще дышал, однако было видно, что он умирает. Да и приехавшая бригада сказала: "Он не жилец". Пока ждали, к Bentley подъехал BMW, а из него вывели перепуганного парня и посадили за руль этого Bentley. Все, кто стоял рядом и видел, кто был за рулем, начали возмущаться и говорить, что это не тот человек, но инспекторы ГАИ на людей не реагировали", - рассказал очевидец аварии.

На следующий день после аварии в милицию пришел владелец автосалона "Оскар", в котром продавался Bentley, и написал явку с повинной.

ВНИМАНИЕ: видео не для слабонервных

В документе предприниматель, указал, что в момент происшествия за рулем машины был он, а не рядовой сотрудник автосалона, который появился на месте ДТП спустя некоторое время.

7 ноября состоится заседание суда, который изберет меру пресечения для предпринимателя. Следствие намерено требовать для него заключения под стражу.

Видео: POINTMDchannel via YouTube