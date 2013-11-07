В крупном ДТП на Полтавщине погибли молодые парни: опубликованы фото

Сегодня, 7 ноября, на Полтавщине на 348 километре автодороги Киев-Харьков в районе с. Макуховка, произошло крупное ДТП. В результате которого погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе МВД области, предварительно известно, что на указанном километре автодороги, у поворота на село Макуховка Полтавского района, водитель легкового автомобиля ВАЗ 2106, двигаясь в направлении Харькова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Газель", под управлением 33-летнего жителя Харьковщины.

В результате столкновения, 22-летний водитель легковушки, житель Полтавского района и его 19-летний пассажир погибли на месте происшествия.

В то же время водитель "Газели" никаких телесных повреждений не получил.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа милиции, которая сейчас устанавливает обстоятельства и причины автотрагедии.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5-ти до 10-ти лет.

Продолжается досудебное следствие.

Напмоним, 6 ноября в Одессе Bentley убил пешехода и скрылся с места происшествия. Молодой человек умер на месте аварии.

Как сообщили свидетели аварии, элитная иномарка двигалась с превышением скорости по реверсивной полосе, движение по которой в этот момент было запрещено.