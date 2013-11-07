Бывшему СБУшнику дали 11 лет тюрьмы за покушение на нардепа

Бывший сотрудник СБУ был приговорен к 11 годам тюрьмы за попытку убийства народного депутата.

Об этом сообщает УНИАН.

Кировоградский суд признал бывшего сотрудника СБУ виновным в посягательстве на жизнь народного депутата, незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ, незаконном использовании специальных технических средств и подделке официальных документов.

Судебный процесс проходил с участием присяжных.

Напомним, в декабре 2012 года было совершено покушение на жизнь кировоградского нардепа от Партии регионов Станислава Березкина.

В частности, ему позвонили неизвестные и сообщили, что в камере хранения для него есть срочная посылка с ценной информацией. Впоследствии оказалось, что в пакете была самодельная бомба.

Напомним, как сообщал "Главред", 5 ноября в Киевской области произошло покушение на депутата Барышевского райсовета Николая Семеняка. Депутат с огнестрельным ранением был госпитализирован.