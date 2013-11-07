В Одессе "мажор", устроивший смертельное ДТП на Bentley, может выйти на свободу за 92 тысячи

В четверг, 7 ноября, Киевский райсуд Одессы арестовал с правом внесения залога владельца автосалона, который на Bentley сбил насмерть 23-летнего парня. Сумма залога составляет около 92 тыс. грн.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области заявили, что прокуратура считает данное решение суда слишком мягким и в настоящее время готовится его обжаловать в апелляционном порядке, сообщает УНИАН.

В прокуратуре подчеркивают, что водитель Bentley после смертельного наезда на пешехода с места происшествия скрылся, бросив машину.

"В дальнейшем, гражданин попросил своего подчиненного прибыть на место совершения преступления и взять вину на себя. Однако проведенными оперативными мероприятиями и следственными действиями установлено лицо, действительно совершившее указанное преступление", - сообщили в пресс-службе.

Следственным отделом ГУ МВД Украины в Одесской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, процессуальное руководство которым осуществляется прокуратурой области.

Ранее "Главред" сообщал, что в Одессе автомобиль Bentley на полном ходу сбил 23-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Парень погиб на месте происшествия. Данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 286 ч. 2 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

фото: tsn.ua