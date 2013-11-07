Новые подробности убийства в Киеве: бизнесмена из России застрелил киллер

Стали известны новые подробности убийства российского бизнесмена в Киеве.

Об этом сообщает ТСН.

Как выяснилось, в предпринимателя на пороге подъезда многоэтажки стрелял киллер: он сделал два выстрела – основной и "контрольный".

После этого убийца хладнокровно покинул место преступления, оставив оружие в мусорном баке.

Как выяснилось, момент выстрела видела женщина: она смогла запомнить только силуэт в капюшоне. По словам свидетеля, к крыльцу, на котором стояли двое мужчин, подошел незнакомец и выстрелил в одного из собеседников. Второй успел скрыться.

После второго контрольного выстрела злоумышленник спокойно ушел.

"Очень хладнокровно выстрелил и ушел. "Скорая" приехала через 30 минут, но ему она уже не была нужна", - сообщила киевлянка.

Также оказалось, что киллер оставил в мусорнике не только пистолет, из которого стрелял, но и запасной.

У милиции нет сомнений – убийство заказное.

"Огнестрельное ранение. Два ранения в область груди и головы", - заявила помощник главы районной милиции Киева Ирина Левченко.

О погибшем известно, что ему было 49 лет, проживал в Московской области, но несколько дней назад приехал контролировать работу киевской фирмы.

Занимался ремонтом швейной техники. В Украине погибший россиянин был совладельцем 35 филиалов сервиса по всей стране.

Видео: ТСН