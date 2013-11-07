Композитор Тарас Петриненко попал в аварию: опубликованы фото

Вечером 7 ноября в Киеве произошла авария, одним из участников которой стал известный певец и композитор Тарас Петриненко.

Об этом сообщает lb.ua.

Столкновение произошло на перекрестке Днепровской набережной и улицы Княжий Затон. Столкнулись три автомобиля. За рулем одного из них, внедорожника Nissan Navara, находился известный певец и композитор Тарас Петриненко.

По словам очевидцев, внедорожник Jeep Cherokee двигался по Днепровской набережной в направлении проспекта Бажана. Внезапно слева, со стороны Кяжего Затона, выскочил внедорожник Nissan. Произошло столкновение: Jeеp передней частью протаранил Nissan в правый бок.

От удара японский внедорожник влетел в Volkswagen Passat, стоявший на выезде со второстепенной дороги, после чего перевернулся на крышу.

По счастливому стечению обстоятельств на пути "летящего" Nissan не оказалось прохожих.

На место происшествия прибыли несколько бригад "скорой помощи".

К счастью, водители всех автомобилей-участников ДТП не пострадали, однако небольшие травмы получила женщина – пассажир Volkswagen.

Медики оказали ей первую помощь, но от госпитализации она отказалась.

Оба водителя внедорожников утверждают, что ехали на свой "зеленый" свет.

Кто же нарушил правила проезда перекрестков сейчас выясняют инспекторы ГАИ.

Фото: lb.ua