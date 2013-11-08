Известный композитор Петриненко рассказал подробности ДТП с его участием: опубликовано видео

Известный украинский композитор Тарас Петриненко рассказал о подробностях аварии, в которую он попал накануне.

По его словам, чувствует он себя хорошо, но получил большой стресс, пишет ТСН.

"Да, я попал в ДТП. Но слава Богу, все в порядке. Я здоров. Все нормально. Произошло столкновение: не разминулись с другой машиной, которая летела как сумасшедшая", - сообщил он.

Петриненко также добавил, что не может точно назвать виновника аварии. "Я не знаю. Все будет видно, потому что в нашей стране вы знаете: сегодня так, а завтра по-другому. Другие участники происшествия не пострадали. Лишь одна женщина якобы травмирована, но там, кажется, просто испуг. Техника немного побита. Моя машина больше всего", - добавил он.

При этом композитор заявил, что это первое его ДТП с момента получения водительских прав. "В 1976 году я получил права, и за это время это первое приключение в моей жизни. Моя машина перевернулась. Есть небольшой ушиб, но все в порядке", - отметил он.

видео: ТСН