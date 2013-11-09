На Ровенщине три человека сгорели заживо из-за непотушенной сигареты

В поселке Велюнь Ровенской области 8 ноября в частном деревянном доме возник пожар, в котором погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС.

Как установили пожарные, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Напомним, как сообщал "Главред", 8 ноября в Киеве был оглашен приговор поджигателям ресторана в центре столицы.

Всем виновникиам трагедии, в которой погибли четыре человека, дали пожизненный срок.