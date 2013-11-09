На Николаевщине виновник ДТП сбежал, не оказав помощи умирающему: опубликованы фото

Ночью неподалеку от села Марьяновка Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ и Москвич.

По данным ГАИ Николаевской области, ВАЗ-2106 ехал в направлении Баштанки, когда на встречку вылетел автомобиль Москвич-408.

От мощного удара на месте скончался водитель ВАЗа, а троих пассажиров этой машины зажало в изувеченном автомобиле.

Виновник происшествия сбежал. Жена погибшего рассказала гаишникам, что пассажиры и водитель Москвича сняли с автомобиля номерные знаки и побежали в направлении ближайшей деревни напрямик через поле, даже не оказав помощь.

Проезжающие мимо автомобилисты вызвали скорую и спасателей, поскольку без их помощи достать пострадавших из машины было невозможно. Пассажиров ВАЗа госпитализировали в Баштанскую центральную районную больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Виновника ДТП удалось обнаружить "по горячим следам": из-за полученных травм он был вынужден обратиться за помощью к медикам.

По данному факту ведется расследование.

Как ранее писал Главред, 7 ноября на Полтавщине на 348 километре автодороги Киев-Харьков в районе с. Макуховка, произошло крупное ДТП, в результате которого погибли два человека.