В Севастополе вторые сутки не могут уничтожить авиабомбу

В Севастополе уже сутки местные не могут решить, как уничтожить найденную в окрестностях города авиабомбу.

Взорвать ее на месте не возможно, поскольку взрывчатка лежит в полутора сотнях метров от железнодорожных путей и жилых домов, сообщает ТСН.

Пиротехники идентифицировали находку как немецкую осколочно-фугасную авиабомбу. В горадминистрации срочно собрали совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Решили детально изучить характеристики боеприпаса, чтобы выбрать самый безопасный вариант его уничтожения.

Где именно лежит бомба, не сообщают. Однако говорят, что на месте находки организовали круглосуточное дежурство.

Как ранее писал Главред, 3 ноября стало известно, что в немецком Дортмунде была найдена авиабомба вес которой достигал 1,8 тонны.

Из-за опасной находки были эвакуированы жилые дома и учреждения в радиусе полутора километров – всего эвакуация затронула 20 тысяч человек. После обнаружения местные саперы вывезли бомбу за пределы города и благополучно уничтожили.

Фото, видео: ТСН.