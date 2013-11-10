ДТП в Запорожье: столкнулись 5 машин, опубликованы фото

В Запорожье 9 ноября произошло крупное ДТП, в котором столкнулись сразу 5 автомобилей.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель Volkswagen, который мог находиться в нетрезвом состоянии, сообщает Автополигон.

По словам очевидцев, Volkswagen ударил ехавшую впереди "Таврию". После этого водитель иномарки не остановился, а продолжил движение. В результате столкнулись еще три автомобиля, один из которых оказался инкассаторским.

Кроме того, в столкновении пострадали маршрутное такси и легковой автомобиль Fiat.

Данные о пострадавших уточняются. Предварительно, кроме водителя Volkswagen серьезно никто не пострадал.

Как ранее писал "Главред", в ночь на 9 ноября неподалеку от села Марьяновка Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Москвич.

ВАЗ-2106 ехал в направлении Баштанки, когда на встречку вылетел автомобиль Москвич-408. От мощного удара на месте скончался водитель ВАЗа, а троих пассажиров этой машины зажало в изувеченном автомобиле. Виновник происшествия сбежал, но был задержан по горячим следам.

Фото: Автополигон.