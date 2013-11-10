ДТП в Крыму: иномарку расплющило об дерево, опубликованы фото

На трассе Ленино–Мысовое в Крыму Toyota Corolla по неизвестным причинам вылетела на обочину и врезался в дерево.

В результате водитель 1982 года рождения получил черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, резаные раны лица и рук, сообщает Автополигон.

Для того, чтобы освободить его из смятого автомобиля понадобилась помощь спасателей: водителя зажало в поврежденном автомобиле и он не мог самостоятельно освободиться .

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Как ранее писал "Главред", в Запорожье 9 ноября произошло крупное ДТП, в котором столкнулись сразу 5 автомобилей.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель Volkswagen, который мог находиться в нетрезвом состоянии,

Фото: Автополигон