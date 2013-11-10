ДТП на Донбассе: при лобовом столкновении машин погибли 3 человека

Ранним утром 10 ноября в 6:46 в Красноармейском районе Донецкой области, на 58 км автодороги Александровка–Красноармейск произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным ГСЧС, в результате лобового столкновения легковых автомобилей ВАЗ -2104 и Lada Kalina погибли 3 и пострадал 1 лицо .

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось срезать стойки крыш автомобилей, чтобы достать из них погибших и пострадавших.

Как ранее писал Гларед, на Николаевщине виновник ДТП сбежал, не оказав помощи умирающему. ВАЗ-2106 ехал в направлении Баштанки, когда на встречку вылетел автомобиль Москвич-408. От мощного удара на месте скончался водитель ВАЗа, а троих пассажиров этой машины зажало в изувеченном автомобиле.

Виновник ДТП сбежал с места происшествия, однако был пойман по горячим следам.