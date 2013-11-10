В Одессе не разминулись трактор и "Газель": опубликовано видео

В Одессе на пересечении проспектов Гагарина и Шевченко не смогли разминуться водители микроавтобуса "Газель" и трактора.

По словам свидетелей, авария произошла сегодня 10 ноября, утром. В результате столкновения трактор перевернулся на бок, сообщает Автополигон.

Судьба водителей трактора и микроавтобуса пока неизвестна.

Напомним, 10 ноября в Донецкой области, на 58 км автодороги Александровка–Красноармейск произошло ДТП.

В результате лобового столкновения легковых автомобилей ВАЗ -2104 и Lada Kalina погибли 3 и пострадал 1 человек.