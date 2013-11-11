Луганскому "мажору", сбившему на смерть девушку, грозит 8 лет тюрьмы

На днях стало известно, что сбившего 27-летнюю девушку сына судьи Ленинского райсуда Луганска Илью Кравченко, который после наезда скрылся с места пришествия, не будут брать под арест, однако ему грозит 8 лет тюрьмы.

Об этом со ссылкой на специализированного прокурора луганского райсуда Олега Каменева сообщает "Взгляд".

Ранее "Главред" сообщал, что ДТП произошел 22 сентября когда, предположительно, пьяный Кравченко на BMW Х5 сбил Оксану Токареву, переходящую дорогу. Помощи пострадавшей водитель иномарки не оказал, поспешно скрывшись с места преступления. "Скорую" для Оксаны вызвали прохожие, а прибывшие на место медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга, закрытую травму живота а также переломом ноги.

Кравченко был задержан по горячим следам, когда скручивал номера с машины. Его взяли под стражу, но через несколько дней отпустили под залог.

Поздно вечером 7 ноября Оксана умерла, так и не придя в сознание. Из-за кончины жертвы Кравченко может получить до восьми лет лишения свободы.

Тем не менее, несмотря на всю тяжесть представленных обвинений, прокурор суда, где работает отец обвиняемого, заявил что: "дело не имеет оснований и для переквалификации, поскольку результаты всех назначенных экспертиз пока не готовы, вопрос об изменении меры пресечения не стоит".

Поэтому до начала суда Кравченко будет оставаться на свободе.

Фото: eastkorr.net