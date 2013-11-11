В Симферополе машину нардепа Джемилева забросали камнями

10 ноября ночью в Симферополе неизвестные забросали камнями автомобиль народного депутата Мустафы Джемилева Toyota Camry.

Об этом сообщила пресс-секретарь меджлиса Лиля Муслимова, передает Крым.Комментарии.

По ее информации, инцидент произошел на стоянке возле здания на ул. Шмидта, 2, где располагается приемная нардепа. В это время сам Джемилев находился в своем кабинете.

Как сообщил дежурный здания, на услышанный им шум на улице, он вышел и увидел возле машины Джемилева камень, после чего обнаружил, что разбито лобовое стекло.

О произошедшем инциденте дежурный здания немедленно сообщил в правоохранительные органы..

По информации Муслимовой, Киевский райотдел милиции по данному факту ведет следственные работы.

Между тем глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров связывает нападение на автомобиль Джемилева с октябрьскими поджогами крымских мечетей.

Он считает, что это звенья одной цепи и эти преступления направлены на дестабилизацию общественного спокойствия в Крыму.

"Преступления, как в случае с мечетями, нападением на транспорт народного депутата, мне лично позволяет утверждать, что они все связаны единым намерением – провокацией", - сказал он.

По его словам, до сих пор не было раскрыто ни одно из резонансных преступлений, совершенных против крымских татар и мусульманских святынь.

"Не раскрыто ни одного из этих преступлений. Не установлены ни заказчики, ни исполнители. Это позволяет говорить о том, что все они являются звеньями одной цепи", - сказал Чубаров.

Он также отметил, что целью таких преступлений является дестабилизация общественного спокойствия на полуострове, развязывание межнациональной, межрелигиозной вражды.

Чубаров добавил, что нападение на автомобиль Джемилева, как и другие провокационные преступления, вряд ли будет раскрыто.

"Очень трудно сейчас надеяться на то, что и это преступление будет раскрыто", - сказал он.

Напомним, 27 мая в Бахчисарае сын Мустафы Джемилева Хайсер застрелил 44-летнего Февзи Эдемова в доме отца.

В сентябре Хайсера оставили под арестом еще, как минимум, на два месяца.