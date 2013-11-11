Опубликовано фото ДТП на Донбассе, где погибли три человека

В сети появилось фото смертельного ДТП в Донецкой области, где погибли три человека.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 10 ноября, в Красноармейском районе на 58 км автодороги Александровка–Красноармейск. В результате лобового столкновения легковушек ВАЗ-2104 и Lada Kalina погибли три человека, еще один - пострадал.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось срезать стойки крыш автомобилей, чтобы достать из них погибших и пострадавших.

По данным ГАИ водитель "Калины" по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу, где врезался в вазовскую "четверку".

Ранее "Главред" сообщал, что 13 октября в Волновахском районе Донецкой области Chery Elara слетела на обочину и врезалась в дерево. Водитель и три пассажира машины погибли на месте происшествия.

Фото: sai.gov.ua