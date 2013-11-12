В Одессе сгорел очередной трамвай: опубликованы фото и видео

В понедельник, 11 ноября, вечером в Одессе произошло ЧП – на Французском бульваре сгорел трамвая, двигавшийся по 5-му маршруту.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Возгорание возникло в 20:04 из-за короткого замыкания в распределительной панели. В результате пожара огнем был уничтожено трамвайный вагон.

В 20:35 подразделениями ГосЧС пожар был ликвидирован, однако от вагона остался только один остов. Но, к с частью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее "Главред" сообщал, что 6 июля в Одессе в районе остановки "Молодая гвардия" загорелся трамвай с пассажирами. В салоне началась паника, а некоторые пассажиры даже выпрыгивали на ходу.

Фото: Думская, видео: youtube.com