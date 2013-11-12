В Севастополе из-за авиабомбы эвакуируют людей

В Севастополе, после длительной и тщательной подготовки, спасатели 12 ноября начали операцию по уничтожению найденной в окрестностях города осколочно-фугасной авиационной бомбы.

По информации ГСЧС, спасатели разработали стратегию по уничтожению взрывоопасного предмета с учетом ряда факторов и особенностей, усложняющих эту задачу.

Первое – бомба находится на склоне горы (угол - 50°), что затрудняет подъезд специальной техники. Второе – в непосредственной близости от места обнаружения авиабомбы находятся жилые здания (до ближайшего – 160 метров), железнодорожные пути (140 метров) и трасса государственного значения (расстояние – метров), а также Инкерманский Свято-Климентовский мужской пещерный монастырь. Третье – бомбу необходимо перевезти для уничтожения на специальный полигон вблизи села Хмельницкое Балаклавского района Севастополя.

"К работе с боеприпасом будут допущены только 12 человек – профессиональных пиротехников, прошедших специальную подготовку и имеющих опыт работы с взрывоопасными предметами времен Великой Отечественной Войны", – отметили в ГСЧС Севастополя.

По оценке специалистов ГСЧС, вес взрывчатого вещества найденной авиабомбы - 540 килограммов, радиус разлета осколков - около 1500 метров, а радиус ударной волны - 1160 метров.

Как ранее писал "Главред", совещания по поводу найденной бомбы и способа ее уничтожения велись спасателями с 8 ноября.

Видео: MNSSEV