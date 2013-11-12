ДТП в Симферополе: спортивный Mercedes разлетелся на части и сгорел

Ночью 12 ноября в Симферополе спортивный Mercedes SLK вылетел с проезжей части на проспекте Победы.

Неуправляемый автомобиль вдребезги разнес два пластиковых мусорных контейнера, налетел на ограждение тротуара, потом еще метров 200 кувыркался по дороге и, в итоге, уперевшись в забор, остановился, сообщает an.crimea.ua

Машина загорелась и в итоге выгорела дотла. Узнать модель и марку авто можно лишь по отлетевшим элементам кузова, на которых выдавлены логотипы Mercedes.

Удар при столкновении был такой силы, что двигатель практически вылетел из моторного отсека.

Случайные прохожие, ставшие очевидцами происшествия, предполагают, что это был подрыв.

Как ранее писал "Главред", 10 ноября, в Красноармейском районе Донецкой области, на 58 км автодороги Александровка–Красноармейск, в результате лобового столкновения легковушек ВАЗ-2104 и Lada Kalina погибли три человека, еще один – пострадал.

Фото, видео: an.crimea.ua