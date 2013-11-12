Ограбление ювелирного магазина в Харькове: преступники ранили милиционера

Сегодня, 12 ноября, в полдень в Харькове было совершено нападение на торгово-выставочный центр "Золотой Оскар" на улице Мира, 20.

Сейчас место преступления огорожено, работают эксперты. Судя по всему на улице была перестрелка, есть раненые, пишет АТН.

Как пишет издание, у центра стоит скорая, на асфальте гильзы, в окнах магазина два пулевых отверстия.

Внутри работают медики, скорая увезла уже одного из раненных. Возможно, это охранник, о его состоянии пока ничего неизвестно.

На месте работают кинологи с собаками. Тем временем в областной прокуратуре сообщают - один из нападавших задержан, пострадал сотрудник милиции.

Ограбление внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 1 октября в Новогродовке Донецкой области четверо неизвестных в масках совершили ограбление местного ювелирного магазина.



По информации пресс-службы УМВД области, преступники запугали пожилую женщину-сторожа, выломали из пола сейф с драгоценностями и увезли его на грузовике до прибытия милиции.