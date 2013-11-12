Подробности ограбления ювелирного в Харькове: нападавших было четверо

В СМИ появились подробности ограбления ювелирного магазина "Золотой Оскар" в Харькове.

По информации очевидцев, нападавших было четверо. Мужчины, примерно одинакового телосложения, одетые в черное, лица скрыты под капюшонами, в руках одного из них была синяя сумка. Убегая, преступники отстреливались, пишет АТН.

Как пишут Вести, зайдя в магазин, грабители велели лечь всем на пол, а в охранника выстрелили.

Когда преступники выходили из ювелирки, охранник успел выстрелить в злоумышленников, но не попал. Позднее, во время преследования, был ранен милиционер.

По некоторым данным, один из преступников задержан, остальных пока ищут кинологи.

Напомним, 12 ноября, в полдень в Харькове было совершено нападение на торгово-выставочный центр "Золотой Оскар".

Преступники ранили двух человек: охраннника и милиционера.