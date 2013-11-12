Водительский беспредел в Одессе: агрессивный маршрутчик избил шофера "Волги"

В Одессе водитель маршрутки №191 прямо на проезжей части проспекта Глушко избил водителя "Волги", пишет Сегодня.

В Интренеть попало видео с регистратора, где видно, как маршрутка остановилась у обочины, открытой дверью перегородив проезд легковушке, водитель маршрутки подбежал к ней, открыл дверь "Волги" и несколько раз ударил кулаком водителя. Тем временем, оставленная без присмотра маршрутка покатилась вперед, однако агрессивный водитель успел запрыгнуть внутрь.

"Водитель был очень зол, грубил пассажирам. На светофоре ему показалось, будто "Волга" его подрезает, и был момент, когда они чуть не столкнулись. Легковушка уже поехала дальше, но разъяренный водитель без всяких комментариев резко выскочил на улицу и начал бить водителя "Волги". Все было так быстро, что многие даже не поняли, что случилось", — рассказала одна из пассажирок маршрутки.

Напомним, 12 ноября в Киеве на улице Фрунзе. произошли два ДТП.

Возле стадиона "Спартак" микроавтобус Mercedes протаранил отбойник, в результате чего приостановлено движение трамваев в сторону Подола, поскольку автомобиль находится на путях.

А в нескольких десятках метров от места происшествия – на пересечении Фрунзе и Подольского спуска – столкнулись автомобили Audi и Renault.