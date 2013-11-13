Новые подробности налета на ювелирный в Харькове: бандитам грозит 12 лет тюрьмы

Во вторник, 12 октября, в Харькове сотрудники милиции задержать одного из подозреваемых в дерзком ограблении ювелирного магазина на ул. Мира, 20, сообщает "Сегодня".

Как рассказали в облпрокуратуре, четыре мужчины с ножами и травматическим пистолетом вошли в магазин и открыли огонь: две пули попали в охранника. Затем грабители разбили молотками витрины, сгрузили в сумки все украшения и принялись бежать. Однако в это время раненный охранник вытянул пистолет и открыл огонь, что привлекло внимание прохожих, которые и вызвали милицию.

"Во время задержания налетчики оказывали сопротивление, в результате чего был ранен один из правоохранителей", — рассказал начальник облУВД Олег Демченко. В результате силовикам удалось задержать только одного из четырех бандитов — 26-летнего парня, который, оказал сопротивление правоохранителям.

Раненый милиционер попал в больницу - медики оценили состояние 30-летнего мужчины как стабильно тяжелое.

Тем временем сотрудники ювелирки рассказали подробности ограбления: "Мы услышали: "Ложись!", а потом прогремели выстрелы. Мы упали на пол, все было как в страшном фильме. Нас до сих пор трясет".

По факту разбоя с проникновением в помещение, а также покушение на жизнь правоохранителя открыты два уголовных производства: налетчикам грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранители уже изъяли похищенные украшения, оружие и автомобиль, на котором грабители пытались скрыться после преступления, и разыскивают остальных членов банды.

Ранее "Главред" сообщал, что в налете на ювелирку "Золотой Оскар" участвовали четыре человека, примерно одинакового телосложения. Они были одетые в черное, а лица скрывали под капюшонами.

Фото: segodnya.ua