Ограбление ювелирного в Харькове: милиция назвала имена налетчиков

Правоохранительные органы разыскивают трех парней, которые 12 ноября дерзко ограбили ювелирный магазин в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе МВД области, все преступники - жители Фрунзенского района города.

Налетчиками были два родных брата - Андрей и Алексей Устюжанины (1991 и 1989 годов рождения соответственно) и 24-летний Андрей Крикун.

Правоохранительные органы просят всех, кто располагает информацией о месте нахождения троих нападавших, звонить по номерам 93-31-15, 93-50-64, 102 или любым удобным способом. За информацию гарантируют денежное вознаграждение.

Напомним, 12 ноября в Харькове четверо преступников, прикрываясь черными капюшонами, ограбили ювелирный магазин. Они открыли стрельбу из травматического оружия, ранили охранника магазина и старшего лейтенанта, который их задерживал.

По факту разбоя с проникновением в помещение, а также покушение на жизнь правоохранителя открыты два уголовных производства: налетчикам грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранители уже изъяли похищенные украшения, оружие и автомобиль, на котором грабители пытались скрыться после преступления