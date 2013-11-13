Во Львове кирпичом убило мужчину

Во вторник, 12 ноября, утром во Львове произошла трагедия – упавший с новостройки кирпич убил пожилого мужчину.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

В 10.25 от дежурного врача скорой медицинской помощи поступила информация о том, что на улице Шевченко, 418, (Зализнычный район, новостройка 9-этажного дома) на голову неизвестного мужчины, которому было около 60 лет, упал кирпич.

Врачи "скорой" констатировали смерть мужчины еще до их приезда. Личность погибшего устанавливается.

Ранее "Главред" сообщал, что в центре Киева произошла похожая трагедия – кирпичи, упавшие с отеля "Казацкий", убили молодого парня.

Фото: tsn.ua