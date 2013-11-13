Новое ограбление в Харькове: "Хонду" валютчика изрешетили пулями

В среду, 13 ноября, утром в Харькове произошло новое ограбление - неизвестные напали на валютчика, избили менявших деньги россиян, а потом разбили окна и двери в ресторане.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Харьковской области.

В 6:30 в дежурную часть Московского райотдела поступило сообщение о том, что по улице Академика Павлова на парковке возле супермаркета "Таргет" происходит драка.

Как оказалось, конфликт возник возле обменного пункта валют. Неизвестные пытались ограбить гражданина Украины, который занимается валютными операциями. От действий налетчиков также пострадали россияне, пытавшие обменять валюту.

Два иностранца получили незначительные телесные повреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

После нападения налетчики быстро скрылись, но буквально через несколько минут они устроили дебош в ресторане Московского района - разбили окна и стеклянные двери заведения.

Происшествие внесено в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Сейчас милиция опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают личности злоумышленников, совершивших уголовное преступление, а также сумму убытков, причиненных обменному пункту и ресторана.

Как пишут местные издания со ссылкой на очевидцев, возле "Таргета" утром стоял изрешеченный пулями автомобиль "Honda Accord".

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в Харькове вооруженные грабители обчистили ювелирный магазин. Один из налетчиков задержан, троих подельников разыскивают.

Фото: glavnoe.ua