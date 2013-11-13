ДТП на Черниговщине: джип протаранил телегу, двое погибших

Во вторник, 12 ноября, в Черниговской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Об этом со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Черниговской облгосадминистрации, сообщает УНИАН.

Авария случилась на 95-м километре автодороги Киев-Вышгород-Десна между с. Рудня и с. Моровск (Козелецкий район), когда джип SsangYong Rexton врезался в гужевую повозку, двигавшуюся в попутном направлении.

В результате ДТП два пассажира телеги 1958 и 1974 годов рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия. Третий пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в Остерскую районную больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что 24 сентября на Львовщине произошло ДТП - Mercedes протаранил телегу. Жертвой аварии стал один человек, еще двое - пострадали.