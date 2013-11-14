В ДТП на Харьковщине погибли четыре человека: опубликованы фото

В результате автокатастрофы в Харьковской области, которая произошла утром 13 ноября на трассе Киев-Харьков-Довжанский, погибли четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

ДТП произошло недалеко от села Вишневое Балаклейского района: столкнулся автомобиль ВАЗ "Приора" и грузовик.

По предварительным данным расследования, водитель "Жигулей", двигаясь в сторону Харькова, не справился с управлением и врезался в грузовик Renault-Premium, который ехал навстречу.

Вследствие инцидента 40-летний водитель легковушки, а также три его пассажира скончались на месте происшествия, водитель грузовика не пострадал.