В ДТП на Харьковщине погибли четыре человека: опубликованы фото

В Харьковской области в результате столкновения "Жигулей" и грузовика погибли четыре человека.
Об этом сообщили в пресс-службе областной ГАИ.
ДТП произошло недалеко от села Вишневое Балаклейского района: столкнулся автомобиль ВАЗ "Приора" и грузовик.
По предварительным данным расследования, водитель "Жигулей", двигаясь в сторону Харькова, не справился с управлением и врезался в грузовик Renault-Premium, который ехал навстречу.
Вследствие инцидента 40-летний водитель легковушки, а также три его пассажира скончались на месте происшествия, водитель грузовика не пострадал.