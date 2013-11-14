Под Одессой бандиты подстрелили водителя и угнали внедорожник

Под Одессой около с. Бурлачья Балка, под автомобильным мостом, было совершено вооруженное нападение на водителя автомобиля Toyota Land Cruiser. Злоумышленники отобрали внедорожник, перед этим ранив мужчину из огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-служба МВД области, инцидент произошел неподалеку от паромной переправы.

По информации милиции, преступники действовали быстро и решительно. Попытка водителя сопротивляться была пресечена выстрелом в ногу. Раненый мужчина был вынужден бессильно наблюдать за тем, как налетчики уезжают на его машине.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на поимку нападавших. Посты и наряды ГАИ получили ориентировку на автомобиль, введен план "Перехват".

По данному факту начато уголовное производство по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Напомним, 5 ноября в Донецке средь бела дня обстреляли из пневматического оружия рейсовый автобус с пассажирами. К счастью, из пассажиров никто не пострадал.