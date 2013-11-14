ДТП в Одессе: лихач-мотоциклист сбил милиционера

В Одессе лихач на мотоцикле Honda сбил 22-летнего сотрудника правоохранительных органов, переходившего дорогу по "зебре".

Очевидцы ДТП утверждают, что причиной аварии стала попытка байкера обогнать мопед, который, по его мнению, ехал слишком медленно, сообщают Вести.

В итоге, увлекшись обгоном, мотоциклист не заметил на переходе милиционера, одетого в форму. По неофициальным данным, за рулем был китаец, который после совершения ДТП находился в шоковом состоянии.

Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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