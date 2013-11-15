Под Ивано-Франковском столкнулись пять машин, есть погибшие: опубликовано видео

Возле Ивано-Франковска произошла масштабная авария, в которой погибли два человека.

Из-за нарушителя, который в темноте переходил дорогу в неустановленном месте, столкнулись пять машин, сообщает ТСН.

Мужчину, перебегавшего дорогу, сбила фура. От удара он вылетел на встречную полосу, где, чтобы не переехать потерпевшего, резко затормозил водитель лесовоза.

При торможении грузовик врезался легковой автомобиль. Сзади мчался микроавтобус, водитель которого, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль, выехал на встречную и в лоб столкнулся с корейской малолитражкой.

Водитель малолитражки и пешеход, создавший аварийную ситуацию, умерли на месте автокатастрофы.

Как ранее писал "Главред", вечером 14 ноября на улице Елены Телиги произошло тройное ДТП автомобиль Skoda Octavia двигаясь со стороны ул. Вадима Гетьмана в направлении Дорогожичей, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Renault Logan. Renault отбросило назад, и в её переднее левое крыло врезалась Mazda 323F, которая двигалась в попутном направлении с Renault. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Видео: ТСН.