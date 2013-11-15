В Одессе лихач на Mercedes попал в два ДТП за месяц, опубликовано видео

В четверг, 14 ноября, в Одессе на Водопроводной улице произошло ДТП, в которое попали сразу три автомобиля – Mercedes, Daewoo и ВАЗ.

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Одесской области.

Столкновение спровоцировал водитель Mercedes, который двигался со стороны Бассейной. Он не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего выехал на встречную полосу движения, где врезался в Daewoo .

От удара "корейца" отбросило на "Жигули". В результате его пострадал водитель Daewoo и с травмами был доставлен в больницу.

Любопытно, что водитель "Мерседеса" недавно уже попадал в аварию. Он устроил разборки посреди дороги у "Двух столбов" — с помощью биты парень расправился с "Жигуленком", водитель которого ему чем-то не угодил, пишут пользователи "Одесского форума".

Ранее "Главред" сообщал, что на днях в Одессе лихач на мотоцикле Honda сбил 22-летнего милиционера, переходившего дорогу по "зебре".

Фото, видео: Ksuhatvin