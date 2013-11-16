Офицеры милиции в Донецке и Днепродзержинске насмерть сбили пешеходов

Вечером 15 ноября в Донецке майор милиции, управляя собственным автомобилем, насмерть сбил женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.

Трагедия произошла в 18:15 на улице Петровского.

Как выяснилось, сотрудник Марьинского райотдела, управляя собственным Peugeot, сбил женщину-пешехода, которая, по словам очевидцев, вышла из маршрутки.

В результате аварии женщина умерла на месте.

Тем же вечером, в 18:30, подобная трагедия произошла и в Днепродзержинске.

Автомобиль ВАЗ-2107, под управлением работника Днепродзержинского городского управления милиции, совершил наезд пешехода, который погиб на месте.

По предварительным данным, пешеход пересекал дорогу в неустановленном месте на мосту через Днепр.

На момент аварии, как выяснила экспертиза, милиционер был трезвым.