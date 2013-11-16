Вооруженное ограбление в Винницкой области: неизвестные напали на АЗС

Добычей грабителей стали полторы тысячи гривен.
В Винницкой области в г.Чечильнике сегодня на рассвете двое неизвестныхв масках совершили вооруженное ограбление АЗС.
Ограбление произошло около 5 часов утра. Нападавшие, угрожая работникам АЗС предметом, похожим на пистолет, завладели денежными средствами из кассы в сумме 1,5 тыс грн, сообщает пресс-служба ГУ МВД Винницкой области.
После совершения преступления разбойники скрылись на автомобиле.
По факту совершения разбойного нападения открыто уголовное производство в соответствии с ч.4 ст.187 УК Украины . За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Правоохранители провели осмотр места происшествия, над раскрытием преступления работает созданная усиленная следственно - оперативная группа милиции .
"Правоохранителями принимаются все меры по установлению и задержанию виновных лиц", – заверили в областном главке милиции.
Как ранее писал "Главред", в августе в Одесской области произошло вооруженное ограбление: двое мужчин в камуфляже и с автоматом обчистили автобус, в котором ехали 15 вьетнамцев и три китайца. Добычей грабителей стали 300 тыс. долл. (около 2,5 млн грн).