Вооруженное ограбление в Винницкой области: неизвестные напали на АЗС

В Винницкой области в г.Чечильнике сегодня на рассвете двое неизвестныхв масках совершили вооруженное ограбление АЗС.

Ограбление произошло около 5 часов утра. Нападавшие, угрожая работникам АЗС предметом, похожим на пистолет, завладели денежными средствами из кассы в сумме 1,5 тыс грн, сообщает пресс-служба ГУ МВД Винницкой области.

После совершения преступления разбойники скрылись на автомобиле.

По факту совершения разбойного нападения открыто уголовное производство в соответствии с ч.4 ст.187 УК Украины . За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, над раскрытием преступления работает созданная усиленная следственно - оперативная группа милиции .

"Правоохранителями принимаются все меры по установлению и задержанию виновных лиц", – заверили в областном главке милиции.

Как ранее писал "Главред", в августе в Одесской области произошло вооруженное ограбление: двое мужчин в камуфляже и с автоматом обчистили автобус, в котором ехали 15 вьетнамцев и три китайца. Добычей грабителей стали 300 тыс. долл. (около 2,5 млн грн).