На Донбассе при пожаре в девятиэтажке погибли два человека

В субботу, 16 ноября, в Славянске Донецкой области произошло возгорание в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, жертвами которого стали два человека.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, вечером в 18.05 поступило сообщение о пожаре, а уже в 18.53 пожар был ликвидирован.

В результате пожара погибли два человека. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Напомним, 16 ноября, в Киеве около полуночи возник пожар в складском ангаре, уничтоживший товарно-материальных ценностей на площади 1500 метров квадратных.

Около часа ночи пожар удалось ликвидировать. Сейчас следствие устанавливает причины возгорания.



В результате пожара никто не пострадал.