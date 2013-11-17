В Николаеве погиб молодой прокурор – отравился выхлопными газами

В воскресенье, 17 ноября, утром в автокооперативе "Гранит" в Николаеве обнаружили тела двух мужчин. Как оказалось, один из них был 27-летним помощником прокурора Снигиревского района, второй - его 22-летним другом.

Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре Николаевской области сообщают "Новости-N".

Одно тело нашли в салоне "Москвича", второе — в комнате отдыха. Обнаружил тела погибших их товарищ, который утром пришел в гараж. Также в комнате отдыха крепко спал еще один мужчина.

Выяснилось, что четверо друзей из автоклуба "Москвич" решили отметить встречу. Вначале планировали поехать куда-нибудь "на шашлыки", но потом решили встретиться в гараже. Вечером один из друзей ушел домой, трое других остались в гараже.

Всего, по словам оставшегося в живых участника застолья, ими было выпито 2 бутылки водки и несколько бутылок пива.

Никаких признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на телах умерших не выявлено. Рассматривается две версии: отравление суррогатом алкоголя и отравление выхлопными газами автомобиля. В пользу последней версии говорит тот факт, что в одном из "Москвичей" ключ был вставлен в замок зажигания и повернут "на старт", хотя двигатель, когда были обнаружены тела погибших и не работал.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре 2012-го в Киеве погибли два прокурора – их машина попала в ДТП

Фото: novosti-n.mk.ua