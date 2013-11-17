Массовое отравление в Ялте: 40 человек попали в больницу

В течение недели (11-17 ноября) в крымской Ялте 40 человек были госпитализированы в результате пищевого отравления.

Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета Ялты сообщает "BBC Україна".

По словам мэра Сергея Илаша, в инфекционное отделение городской больницы с острой кишечной инфекцией поступили 40 человек, в том числе дети. У 30 человек диагноз острой кишечной инфекции подтвержден, а у 10-ти – на стадии диагностики.

"Никаких проблем с обеспечением медикаментами на сегодня нет. Я думаю, уже на следующей неделе (18-24 ноября) заболевания пойдет на спад", - сказал мэр.

Он добавил, что возможным источником заболевания могли стать некачественные продукты питания. В связи с этим в городе локализованы стихийные торговые точки, где могла быть приобретена продукция.

Ранее "Главред" сообщал, что в августе в Севастополе после отдыха на пляже "Омега" в больницах города с симптомами отравления оказались 386 человек, среди которых 80 детей.