На Сумщине задержаны грабители харьковской ювелирки: опубликованы фото

Сотрудники угрозыска и бойцы "Беркута" в Сумской области провели спецоперацию по задержанию бандитов, разыскиваемых за ограбление ювелирного магазина в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД в Сумской области.

Задержание произошло в одном из приграничных сел Краснопольского района на одной из улиц. Появление милиционеров стало для бандитов полной неожиданностью, они попытались сопротивляться, но были арестованы

Один из задержанных - 24-летний Андрей Крикун, его подельник - Устюжанин Алексей.

Они будут отравлены в Харьков, где милиция возбудила против них уголовное производство по статье "Разбой". За это дерзкое преступление им грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее "Главред" сообщал, что ограбление в Харькове произошло 12 ноября. Мужчины в масках с оружием в руках ворвались в ювелирку, приказали продавщице лечь на пол и сразу открыли огонь. Одна пуля попала в охранника.

Они разбили витрины, забрали ювелирные изделия и пытались сбежать. Бандиты даже оказали сопротивление милиционерам и ранили правоохранителя. Милиционеры задержали одного из нападавших, но сообщникам удалось временно скрыться.

Фото: mvs.gov.ua, glavnoe.ua