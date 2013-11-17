На Сумщине задержаны грабители харьковской ювелирки: опубликованы фото

Налетчикам грозит до 15 лет тюрьмы
Об этом сообщает пресс-служба УМВД в Сумской области.
Задержание произошло в одном из приграничных сел Краснопольского района на одной из улиц. Появление милиционеров стало для бандитов полной неожиданностью, они попытались сопротивляться, но были арестованы
Один из задержанных - 24-летний Андрей Крикун, его подельник - Устюжанин Алексей.
Они будут отравлены в Харьков, где милиция возбудила против них уголовное производство по статье "Разбой". За это дерзкое преступление им грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее "Главред" сообщал, что ограбление в Харькове произошло 12 ноября. Мужчины в масках с оружием в руках ворвались в ювелирку, приказали продавщице лечь на пол и сразу открыли огонь. Одна пуля попала в охранника.
Они разбили витрины, забрали ювелирные изделия и пытались сбежать. Бандиты даже оказали сопротивление милиционерам и ранили правоохранителя. Милиционеры задержали одного из нападавших, но сообщникам удалось временно скрыться.
Фото: mvs.gov.ua, glavnoe.ua