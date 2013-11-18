Вооруженных грабителей, напавших на АЗС, поймали по горячим следам

В Бершадском районе Винницкой области задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на АЗС, которое было совершено 16 ноября в г. Чечельнике.

Об этом на брифинге 18 ноября сообщил руководитель УМВД в Винницкой области Виктор Русин.

"Двое неизвестных в масках зашли с пистолетом, произвели один выстрел и сказали, что это ограбление, потребовали открыть сейф, но кассир сказал, что ключей нет, и они вырвали из кассового аппарата ящик, где находились деньги и скрылись в неизвестном направлении. Был введен оперативный план "перехват" по всей области, подняты смежные районы, где были перекрыты все дороги отступления, проинформированы Киевская область, Черкасская, Одесская, Кировоградская", – рассказал Русин.

По его словам, на место преступления сразу же выехала лаборатория, усиленная следственно-оперативная группа, и кинологи. В течение двух часов удалось найти автомобиль, в автомобиле были шапки с прорезями, пистолет и ящик от кассового аппарата.

"Авто было зарегистрировано на жительницу Киевской области, были задействованы оперативные работники Киевской и Черкасской областей, потому что авто несколько раз перепродано. Таким образом, был установлен владелец, проведено изучение круга знакомых этого лица, и в одном из жилых домов Бершадского района у знакомой одного из них оба подозреваемых были задержаны, изъяты все деньги, которые были похищены с заправки", – сообщил Русин.

Задержанными оказались жители Бершадского района, один 1994-го, второй 1980 года рождения. Первый ранее судим к условному сроку наказания за кражу из магазина.

Руководитель милиции области также сообщил, что за месяц до совершения преступления этот автомобиль был приобретен в Черкасской области.

"Они хотели совершить аналогичное преступление в Одесской области, но им помешали, потому что заправка была очень людной", – отметил он.

По его словам, пистолет, похожий на ТТ, был куплен в Бершаде, и на заправке выстрел был произведен вверх, а второй злоумышленник разводным ключом стал бить бутылки в магазине, что шокировало кассира и оператора, которые там находились. "В течение 6 часов преступники были задержаны. На сегодняшний день решается вопрос об их аресте, возбуждено уголовное производство по ст. 187 ч.3, где предусмотрен срок наказания от 7-12 лет. Продолжается и проверка этих лиц относительно совершения ими преступлений на территории других областей Украины", – сказал Русин.

Как ранее писал "Главред", 16 ноября около 5 часов утра в г. Чечельнике Винницкой области двое неизвестных, одетых в шапки с прорезями для глаз, совершили вооруженное ограбление АЗС. Нападавшие, угрожая работникам АЗС предметом, похожим на пистолет, завладели денежными средствами из кассы в сумме 1,5 тыс. грн. После совершения преступления грабители скрылись с места происшествия на автомобиле.