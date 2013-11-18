Под Харьковом при лобовом столкновении ВАЗа с иномаркой погиб человек: опубликованы фото

Вечером 17 ноября на 516 км автодороги Киев–Харьков–Довжанский Харьковского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 27-летний парень.

По предварительным данным ГАИ, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения столкнулся лоб в лоб с идущим навстречу Opel Vivaro.

В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2106" от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водители обоих автомобилей и трое пассажиров Opel Vivaro (28-летняя женщина и двое детей 4 и 11 лет) с телесными повреждениями были доставлены в областную клиническую больницу г. Харькова.

Правоохранительными органами устанавливаются все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее писал "Главред", 14 ноября в Одессе произошло ДТП, в которое попали сразу три автомобиля – Mercedes, Daewoo и ВАЗ. Любопытно, что водитель Mercedes в ноябре уже попадал в аварию. Он устроил разборки посреди дороги у "Двух столбов" — с помощью биты парень расправился с "Жигуленком", водитель которого ему чем-то не угодил