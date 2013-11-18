ДТП в Тернополе: пьяный водитель снес остановку и сбил трех человек

В Тернополе водитель снес остановку с тремя людьми, которые ожидали транспорта.

В результате аварии двое пострадавших, среди которых несовершеннолетняя львовянка, попали в больницу с травмами средней тяжести, передает 0352.com.ua.

Как сообщили с тернопольской ГАИ, авария произошло вчера, 17 ноября, около полуночи на проспекте Злуки.

Виновником ДТП был пьяный водитель Dacia Logan, который на повороте не пропустил Audi, которая двигалась в попутном направлении. Избегая столкновения, водитель Audi выехал на остановку.

У 35-летнего водителя Dacia за два года уже трижды забирали права за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, 17 ноября на 516 км автодороги Киев–Харьков–Довжанский Харьковского района произошло ДТП, в котором погиб 27-летний парень.

По предварительным данным ГАИ, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения столкнулся лоб в лоб с идущим навстречу Opel Vivaro.

фото: 0352.com.ua