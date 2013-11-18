Под Днепропетровском детский праздник закончился перестрелкой

Под Днепропетровском в "элитном" поселке Кировское на дне рождения ребенка произошла перестрелка между гостями.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Днепропетровской области, пишет "Днепропетровск. Комментарии".

Во время праздника знакомый хозяйки, которая организовала праздник своему сыну, поссорился с одним из гостей, присутствующих на празднике и между ними завязалась драка.

По данным милиции, гость выхватил травматический пистолет и стал угрожать им. Знакомый хозяйки, в свою очередь, побежал за охотничьим ружьем 12-го калибра, которое хранилось у него в машине и начал стрелять в воздух. Испугавшиеся гости бросились к своим машинам и пытались уехать, но мужчина открыл огонь по автомобилю, завязалась перестрелка.

Мужчина с ружьем совершил 6 выстрелов, на которые ему ответили 4 пулями из травматического пистолета.

Мужчина с ружьем получил огнестрельные ранения шеи и бедра, а двое, вооруженных пистолетом - ссадины руки и ноги.

Милиция изъяла пистолет травматического действия. Следственный отдел Днепропетровского райотдела внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст . 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

За свои действия они могут получить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, 14 ноября под Одессой было совершено вооруженное нападение на водителя автомобиля Toyota Land Cruiser. Злоумышленники отобрали внедорожник, перед этим ранив мужчину из огнестрельного оружия.