ДТП на Житомирщине: от мощного столкновения автобусы слетели в кювет, опубликованы фото

Сегодня, 18 ноября, на Житомирщине в Коростышевском районе на 94 км автодороги Киев - Чоп микроавтобус Opel Vivaro столкнулся с рейсовым автобусом Neoplan. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров микроавтобуса.

Как сообщили в пресс-службе МВД в Житомирской области, на месте происшествия было установлено, что оба транспортных средства - автобус сообщением Калининград - Одесса и микроавтобус - двигались в попутном направлении в г. Киев.

По предварительным данным, водитель Opel, хотел обогнать автобус по левой дорожной полосе, не справился с управлением и зацепил Neoplan правым зеркалом заднего вида. Вследствие этого водитель Opel окончательно потерял управление. В результате оба транспортных средства оказались в кювете.

По словам заместителя начальника УГАИ УМВД Украины в Житомирской области Ростислава Андрощука, в Neoplan находилось двое водителей и 10 пассажиров. В микроавтобусе, кроме водителя, были его 20-летняя сестра и 43-летний отец. Они находятся в шоковом состоянии. Мужчинам удалось самостоятельно выбраться из микроавтобуса, молодую женщину из салона освободили сотрудники МЧС.

Никто из пассажиров автобуса международного рейса не пострадал и не нуждается в госпитализации. Люди, находившиеся в Opel, в настоящее время доставлены в больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины, которые привели к происшествию.

Напомним, 17 ноября в Тернополе пьяный водитель снес остановку и сбил трех человек.

В результате аварии двое пострадавших, среди которых несовершеннолетняя львовянка, попали в больницу с травмами средней тяжести