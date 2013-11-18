На Донбассе горела школа-интернат

На Донбассе в городе Енакиево горела школа-интернат № 12.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, о пожаре спасатели узнали в 17.15. Выехав на место происшествия, пожарные установили, что произошло возгорание мебели в актовом зале на третьем этаже. В 18.55 пожар был локализован.

На момент возникновения возгорания в интернате находились 28 детей и трое сотрудников заведения. Спасатели вывели всех на улицу. Погибших и пострадавших нет.

Всего в интернате обучаются 105 детей. Причины пожара выясняются.

По состоянию на 19. 06 пожар был ликвидирован.

Напомним, 9 октября в Киеве в одной из школ Деснянского района произошел пожар.

Спасатели эвакуировали около 400 человек – школьников и сотрудников школы.

По предварительным данным, огонь возник из-за короткого замыкания в электрощитке. В результате пожара расплавилась изоляция электропроводов, что вызвало задымление здания.

