На Донбассе горела школа-интернат

На момент возгорания в интернате находились 28 детей и трое сотрудников заведения.
На Донбассе в городе Енакиево горела школа-интернат № 12.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, о пожаре спасатели узнали в 17.15. Выехав на место происшествия, пожарные установили, что произошло возгорание мебели в актовом зале на третьем этаже. В 18.55 пожар был локализован.
На момент возникновения возгорания в интернате находились 28 детей и трое сотрудников заведения. Спасатели вывели всех на улицу. Погибших и пострадавших нет.
Всего в интернате обучаются 105 детей. Причины пожара выясняются.
По состоянию на 19. 06 пожар был ликвидирован.
Напомним, 9 октября в Киеве в одной из школ Деснянского района произошел пожар.
Спасатели эвакуировали около 400 человек – школьников и сотрудников школы.
По предварительным данным, огонь возник из-за короткого замыкания в электрощитке. В результате пожара расплавилась изоляция электропроводов, что вызвало задымление здания.