На Днепропетровщине взорвался жилой дом: людей вытаскивали из-под завалов, опубликованы фото

Спасатели вытаскивали людей из-под завалов.
Как предположили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, в квартире на первом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси бытового газа из-за включенной конфорки без последующего горения.
После взрыва возгорания не было, но было разрушено перекрытие между первым и вторым этажами.
В результате на межквартирной перегородке появились трещины и люди не смогли выбраться из разрушенного дома самостоятельно. Спасатели вытаскивали людей из-под завалов.
В результате ЧП без жилья остались шесть человек - от госпитализации они отказались. Еще 15 человек были выведены на безопасное расстояние. Благодаря своевременным действия спасателей жертв нет.
Всем подыскивают жилье, пока в доме работает комиссия техногенно-экологической безопасности, которая устанавливает истинные причины происшествия.
Напомним, в сентябре в Харькове в многоквартирном жилом доме произошел взрыв.
По предварительной версии, инцидент произошел из-за неправильного обращения с бытовым газом.