На Днепропетровщине взорвался жилой дом: людей вытаскивали из-под завалов, опубликованы фото

В Днепропетровской области в городе Першотравенске на улице Комсомольская в двухэтажном многоквартирном доме взорвался газ.

Как предположили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, в квартире на первом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси бытового газа из-за включенной конфорки без последующего горения.

После взрыва возгорания не было, но было разрушено перекрытие между первым и вторым этажами.

В результате на межквартирной перегородке появились трещины и люди не смогли выбраться из разрушенного дома самостоятельно. Спасатели вытаскивали людей из-под завалов.

В результате ЧП без жилья остались шесть человек - от госпитализации они отказались. Еще 15 человек были выведены на безопасное расстояние. Благодаря своевременным действия спасателей жертв нет.

Всем подыскивают жилье, пока в доме работает комиссия техногенно-экологической безопасности, которая устанавливает истинные причины происшествия.

Напомним, в сентябре в Харькове в многоквартирном жилом доме произошел взрыв.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за неправильного обращения с бытовым газом.